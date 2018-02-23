Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

Скандально известный актёр Алексей Панин на своей странице в Instagram опубликовал короткое видео, в котором назвал Владимира Соловьёва «проституткой». Так он прокомментировал выпуск от 22 февраля передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Вещий Олег

«Не ту страну назвали Гондурасом», - написал на своей странице Панин, обратившись к Владимиру Соловьёву. Актёру не понравилось, как его обсуждали в рамках передачи на телеканале «Россия 1». Панин подчеркнул, что все участники «Вечера с Владимиром Соловьёвым» пьют регулярно, хотя сам скандальный актёр полностью отрицает свою любовь к алкоголю. В рамках передачи обсуждали интервью актёра Алексея Серебрякова Юрию Дудю, которого защищает Алексей Панин., - заявил Панин в своём обращении. Сам же телеведущий на данный момент никак не отреагировал на такое обвинение со стороны скандального актёра.