Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

«Не ту страну назвали Гондурасом», - написал на своей странице Панин, обратившись к Владимиру Соловьёву. Актёру не понравилось, как его обсуждали в рамках передачи на телеканале «Россия 1». Панин подчеркнул, что все участники «Вечера с Владимиром Соловьёвым» пьют регулярно, хотя сам скандальный актёр полностью отрицает свою любовь к алкоголю. В рамках передачи обсуждали интервью актёра Алексея Серебрякова Юрию Дудю, которого защищает Алексей Панин.
«Обсуждают меня, что я поддержал Лёху, обсирают меня. Назаров сейчас высказался, что у Панина нет совести. Сказал о том, что пусть Панин посмотрит на себя в зеркало. Что его алкогольные дебоши, этот человек забыл, с кем он бухал. Я не пью очень давно, но эти люди п***ят всей страны, этот Соловьёв проститутский…», - заявил Панин в своём обращении. Сам же телеведущий на данный момент никак не отреагировал на такое обвинение со стороны скандального актёра.