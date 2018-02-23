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| | Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

Сегодня, 00:06
Скандально известный актёр Алексей Панин на своей странице в Instagram опубликовал короткое видео, в котором назвал Владимира Соловьёва «проституткой». Так он прокомментировал выпуск от 22 февраля передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Алексей Панин назвал Владимира Соловьёва "проституткой"

 

«Не ту страну назвали Гондурасом», - написал на своей странице Панин, обратившись к Владимиру Соловьёву. Актёру не понравилось, как его обсуждали в рамках передачи на телеканале «Россия 1». Панин подчеркнул, что все участники «Вечера с Владимиром Соловьёвым» пьют регулярно, хотя сам скандальный актёр полностью отрицает свою любовь к алкоголю. В рамках передачи обсуждали интервью актёра Алексея Серебрякова Юрию Дудю, которого защищает Алексей Панин.

«Обсуждают меня, что я поддержал Лёху, обсирают меня. Назаров сейчас высказался, что у Панина нет совести. Сказал о том, что пусть Панин посмотрит на себя в зеркало. Что его алкогольные дебоши, этот человек забыл, с кем он бухал. Я не пью очень давно, но эти люди п***ят всей страны, этот Соловьёв проститутский…», - заявил Панин в своём обращении. Сам же телеведущий на данный момент никак не отреагировал на такое обвинение со стороны скандального актёра.
Вещий Олег
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