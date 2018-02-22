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| | У Никиты Михалкова родился долгожданный правнук

У Никиты Михалкова родился долгожданный правнук

Вчера, 23:09
Счастливую новость о пополнении звездной семьи рассказали друзья внучки режиссера Александры и ее возлюбленного. По словам близких, мальчик и мама прекрасно себя чувствуют и их уже отпустили домой.

У Никиты Михалкова родился долгожданный правнук

 

Александра Михалкова, дочь известного ресторатора Степана Михалкова и модели Аллы Сиваковой, еще осенью 2017 года сообщила фолловерам, что она ждет ребенка. В своем блоге Саша опубликовала снимок, где видно ее кругленький живот. Через пару месяцев после этого, Александра расписалась со своим спутником жизни – Петром Скворцовым в одном из загсов Москвы.

 

Теперь Саша и Петр – родители прелестного малыша. Радостное событие поспешил сообщить в социальной сети Степан Михалков. Он признался, что когда дочь рожает внука, то вспоминаются моменты из детства своего ребенка. Степан опубликовал в соцсети фото маленькой Саши, празднующей день рождения. Подписчики поздравили в комментариях к снимку счастливую звездную семью и пожелали мальчику здоровья и счастья.
Татьяна Преображенская
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