Целлюлит и складки: Папарацци "поймали на горячем" избранницу младшего Кличко

Снимки Владимира Кличко и Хайден Панеттьери почти не появляются в Сети. Пара редко дает интервью и посещает различные светские мероприятия. Сейчас Владимир и Хайден находятся на одном из курортов Барбадоса, вместе с своей маленькой дочерью Кайей Евдокией. Семейство наслаждается солнцем, водными процедурами и спокойными вечерними прогулками, именно за этим занятием их и застали папарацци.

Надо сказать, что пара подверглась шквалу критики со стороны пользователей. Хайден, которая плавала и много ныряла с яхты, обвинили в том, что она превратилась в расплывшуюся тушу. Черный спортивный купальник не скрывал оплывшего тела знаменитости, выставляя напоказ растяжки и складки. И оправдания, которые высказала звезда в одном из интервью, что для нее главное - рождение дочери, заботе о которой она посвятила всю себя, не произвело должного эффекта.Досталось и Владимиру Кличко. Его обвинили в грубом обращении с собственной дочерью. А все потому, что бывший боксер, проходя по пляжу, завернул свою дочь в простыню или большое полотенце вместе с головой и так понес. Пользователи заявили, что все это смотрится отвратительно, так как завернутая таким образом девочка выглядит неживой, и очень странно так обращаться со своими детьми. Правда, некоторые все же попытались перевести поступок Кличко в шутку, сказав, что у такого брутального мужчины и поведение соответствующее. При этом, отличная спортивная форма Кличко не осталась незамеченной - сразу видно, что спортсмен не прекращает регулярных тренировок.28-летняя Хайден и 41-летний Владимир живут в Америке, но регистрировать свои отношения они не торопятся, несмотря на то, что после рождения Кайи Евдокии счастливый отец уже мечтает о втором ребенке. Пока неизвестно, что об этом думает Хайден, так как рождение первенца далось ей не так легко - она с трудом вышла из сложнейшей послеродовой депрессии.Впервые Кличко и Панетьерри начали встречаться в 2009 году, но спустя два года, влюбленные расстались. Воссоединение пары произошло в 2013 году, после чего в концу 2014 года у них родилась дочь. Кстати, буквально спустя 9 месяцев Кличко уже учил дочку плавать на одном из пляжей Майами. В 2015 году Кайю Евдокию крестили в Киево-Печерской лавре. Церемония прошла, как и любят родители девочки, тихо и скромно. А крестным отцом, вполне возможно, стал Виталий Кличко.