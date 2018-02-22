Кристина Асмус опубликовала «зеркальное» селфи в образе Офелии

Знаменитая российская актриса, звезда сериала «Интерны», Кристина Асмус в Instagram выложила свою «зеркальную» фотографию. На селфи артистка запечатлела себя гримерке театра, где играет Офелию.

Знаменитая российская актриса театра и кино Кристина Асмус выложила «зеркальное» селфи с театральной гримерки в сценическом образе в свой Instagram. В нынешнее время Асмус в одном из спектаклей исполняет роль Офелии.В подписи к публикации актриса заметила, что у Офелии тоже есть «зеркальный лук». На фото Асмус одета в длинное белое платье свободного кроя. Поклонники звезды восхитились ее образом, называя его «загадочным», а саму Асмус «божественной» и «очаровательной».Жители Ростова, посетившие спектакль, в котором актриса выступала в образе Офелии, положительно отзываются об увиденном. По их словам, эта потрясающая постановка смотрится на одном дыхании.Ранее также при помощи Instagram Кристина Асмус пыталась помочь мальчику, страдающему спинальной мышечной атрофией, из-за которой у десятилетнего ребенка постепенно слабеют все мышцы и возникают проблемы с дыханием. С помощью своих подписчиков актриса пыталась собрать средства на аппарат неинвазивной вентиляции легких для ребенка.