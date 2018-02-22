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| | Кристина Асмус опубликовала «зеркальное» селфи в образе Офелии

Кристина Асмус опубликовала «зеркальное» селфи в образе Офелии

Вчера, 22:12
Знаменитая российская актриса, звезда сериала «Интерны», Кристина Асмус в Instagram выложила свою «зеркальную» фотографию. На селфи артистка запечатлела себя гримерке театра, где играет Офелию.

Кристина Асмус опубликовала «зеркальное» селфи в образе Офелии

 

Знаменитая российская актриса театра и кино Кристина Асмус выложила «зеркальное» селфи с театральной гримерки в сценическом образе в свой Instagram. В нынешнее время Асмус в одном из спектаклей исполняет роль Офелии.

В подписи к публикации актриса заметила, что у Офелии тоже есть «зеркальный лук». На фото Асмус одета в длинное белое платье свободного кроя. Поклонники звезды восхитились ее образом, называя его «загадочным», а саму Асмус «божественной» и «очаровательной».

Жители Ростова, посетившие спектакль, в котором актриса выступала в образе Офелии, положительно отзываются об увиденном. По их словам, эта потрясающая постановка смотрится на одном дыхании.

Ранее также при помощи Instagram Кристина Асмус пыталась помочь мальчику, страдающему спинальной мышечной атрофией, из-за которой у десятилетнего ребенка постепенно слабеют все мышцы и возникают проблемы с дыханием. С помощью своих подписчиков актриса пыталась собрать средства на аппарат неинвазивной вентиляции легких для ребенка.
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