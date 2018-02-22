Друзья рассказали, как умирал Михаил Задорнов

Один из близких друзей известного сатирика Михаила Задорнова сообщил, что пришлось перенести артисту перед смертью. Российский актер Владимир Качан поведал о том, как покойный артист боролся со страшной болезнью.

Татьяна Преображенская

Близкий друг Задорнова Владимир Андреевич отметил, что развитие онкологической болезни могло быть результатом травмы головы, которую Михаил получил в Альпах во время катания на лыжах. Сатирика удалось найти через три часа, он стоял на дороге с распухшим от удара лицом.Михаил обратился в больницу, там он узнал, что у него развивается опухоль. Операция по удалению состоялась в Германии. Хирург, который оперировал писателя, сообщил, что все будет в порядке. Но через несколько месяцев врачи диагностировали новую опухоль. Онкология постепенно отключала части тела сатирика: переставали работать руки и ноги, добавил Качан.Родные артиста надеялись, что болезнь отступит. Михаил Задорнов показывал всем бодрое настроение и боролся с жуткой болезнью до последнего.