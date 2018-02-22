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| | Друзья рассказали, как умирал Михаил Задорнов

Друзья рассказали, как умирал Михаил Задорнов

Вчера, 21:51
Один из близких друзей известного сатирика Михаила Задорнова сообщил, что пришлось перенести артисту перед смертью. Российский актер Владимир Качан поведал о том, как покойный артист боролся со страшной болезнью.

Друзья рассказали, как умирал Михаил Задорнов

 

Близкий друг Задорнова Владимир Андреевич отметил, что развитие онкологической болезни могло быть результатом травмы головы, которую Михаил получил в Альпах во время катания на лыжах. Сатирика удалось найти через три часа, он стоял на дороге с распухшим от удара лицом.

Михаил обратился в больницу, там он узнал, что у него развивается опухоль. Операция по удалению состоялась в Германии. Хирург, который оперировал писателя, сообщил, что все будет в порядке. Но через несколько месяцев врачи диагностировали новую опухоль. Онкология постепенно отключала части тела сатирика: переставали работать руки и ноги, добавил Качан.

Родные артиста надеялись, что болезнь отступит. Михаил Задорнов показывал всем бодрое настроение и боролся с жуткой болезнью до последнего.
Татьяна Преображенская
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