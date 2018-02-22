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| | «Я один никого не вижу»: Фанаты заподозрили Наталью Рудову в шизофрении

«Я один никого не вижу»: Фанаты заподозрили Наталью Рудову в шизофрении

Вчера, 22:23
Ранее новости об известных людях узнавали со слов очевидцев или из интервью. Но сейчас, они стали рассказывать о себе в мельчайших подробностях сами, чему способствуют соцсети. Но быть известным человеком чревато непредвиденными и не всегда лицеприятными ситуациями, с которыми не всегда удается справится. Все это накапливается, приводит к депрессиям, злоупотреблению алкоголем, пристрастию к наркотикам. Нечто подобное испытывает немало представителей шоу-бизнеса.

«Я один никого не вижу»: Фанаты заподозрили Наталью Рудову в шизофрении

 

34-летняя Наталья Рудова тоже не упускает возможности побаловать своих поклонников различными снимками и постами. Вот и недавно выложила в соцсетях свое фото, на котором она одна на берегу. Актриса, выражаясь образно, поинтересовалась, не видны ли люди за ее спиной, которые спешат на работу, не обращая внимания ни на что. И тут же полетели стрелы в ее сторону: «Я один ни кого не вижу?», «Там никого нет».

Далее в своем посту Наталья сообщила, что иногда в своей жизни мы так увязаем в ежедневных обязанностях, что забываем наслаждаться ее истинной красотой, что делает из нас зомби. Она предложила поднять глаза и вынуть наушники из ушей, сказав кому-то «привет», или даже обнять того, кто к вам ближе, поддержать человека, испытывающего боль.

Рудова советует каждый день жить так, словно он последний. И тут она раскрыла карты, заявив, что люди не знают кое-чего о ней. Оказывается, пару лет назад у нее была депрессия, о которой она никогда и никому не говорила. Наталья искала свой способ побороть это состояние. Получилось, что человеком, который не давал ей быть счастливой, была она сама. Женщина считает, что каждый новый день по-своему драгоценен, и поэтому призывает всех относиться к этому также. «Нет гарантий, что завтра наступит, так что живите сегодня!», - такой фразой завершила свой ностальгический пост известная актриса театра и кино.

Казалось бы, ничего предосудительного в ее строчках нет, но кому то показалось, что легко так рассуждать тому у кого нет финансовых проблем. А настоящие эрудиты назвали автором этих слов Киана Ривса, завив, что Рудова лишь воспользовалась ими, просто дополнив их своим фото. Но все же были и солидарные с актрисой, поддержав ее теплыми словами и поблагодарив за искренность: «Надо жить сегодня, завтра нам не известно», «Рудова, ну ты умеешь провоцировать, я тебе серьезно говорю!», «То что ты шедевр придумать что-нибудь новое мы это знаем!», «Какие все же интересные мысли».

Возможно, актриса и не сама придумала эти слова, но выставила их потому, что они соответствовали ее чувствам. А данное фото не подходит под них, но все надо воспринимать образно, а не буквально, считая себя самым умным остряком и не задумываясь о том, что своей нелепой и неуместной фразой можно серьезно обидеть человека.

Януш Серпнень
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