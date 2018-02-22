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| | Тимати отменит все сольные концерты в Москве ради большого тура по регионам

Тимати отменит все сольные концерты в Москве ради большого тура по регионам

Вчера, 21:54
Российский рэпер Тимати не собирается проводить большой сольный концерт в Москве в ближайшие годы. Он хочет устроить тур по регионам и интересуется у подписчиков, где его ждут больше всего.

Тимати отменит все сольные концерты в Москве ради большого тура по регионам

 

Звезда отечественного хип-хопа Тимати резко ответил в Instagram на слухи о конце музыкальной карьеры. Он написал: «Я не закончил карьеру музыканта и не ушёл со сцены! (Рано радуетесь). Впереди #ТурПоколение2018-2019 / в ближайшее полтора-два года не стоит ждать Большого Сольного Концерта в Москве». Заодно рэпер поинтересовался у фанатов, в каких городах его больше всего ждут.

В комментариях подписчики активно ответили артисту: Новосибирск, Пятигорск, Магадан, Тула, Саранск. В основном фанаты ждут Тимати в России, но довольно много комментаторов попросили его посетить Украину, Белоруссию и Казахстан. Почему нельзя провести большой концерт в рамках тура в столице, Тимати не уточнил.
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