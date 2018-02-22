Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Голые фото Ромы Жёлудя возбуждают подписчиц

Голые фото Ромы Жёлудя возбуждают подписчиц

Вчера, 21:25
Музыкальный исполнитель и блогер Рома Жёлудь опубликовал несколько эротичных фотографий. Подписчицы рады такой откровенности.

Голые фото Ромы Жёлудя возбуждают подписчиц

 

22 февраля Рома Жёлудь опубликовал в Instagram 4 чёрно-белых откровенных снимка. На них Жёлудь позирует в двух комплектах нижнего белья. Блогер не рассказал, для чего он провёл такую вызывающую фотосессию и будут ли эти фото опубликованы где-то ещё. Он только коротко написал: «Darkness» (Тьма).

Голые фото Ромы Жёлудя возбуждают подписчиц

 

Рома Желудь много времени уделяет своей внешности: он посещает косметолога и регулярно тренируется. Результаты такого ухода за собой очень порадовали его подписчиц: «Вот это жаришка», «Классные фотки», «Это, определённо, разбавило мою скучную ленту» и даже «Бессонная ночь теперь будет». Всего за час восхищённые поклонницы оставили под публикацией звезды интернета больше 15 тысяч отметок «Нравится».
Новости по теме
Рома Жёлудь сыграл в теннис с обворожительной блондинкой
Рома Жёлудь сыграл в теннис с обворожительной блондинкой

Популярный блогер Рома Жёлудь порезвился на теннисном корте в компании сногсшибательной блондинки. Фотографию с места поединка исполнитель в жанре тин-топ

Рома Зверь опубликовал совместный фотоснимок с дочерью
Рома Зверь опубликовал совместный фотоснимок с дочерью

Вокалист поп-рок-группы «Звери» Роман Билык опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с дочерью Зоей. «Дома хорошо. Девочки вокруг», -

Юлия Волкова закрутила роман с 19-летним блогером Ромой Желудем
Юлия Волкова закрутила роман с 19-летним блогером Ромой Желудем

Юлия Волкова, популярная отечественная певица и бывшая солистка дуэта «Тату», вновь закрутила роман. Известно, что ее избранником стал 19-летий блогер Рома

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости