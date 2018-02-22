Голые фото Ромы Жёлудя возбуждают подписчиц

Музыкальный исполнитель и блогер Рома Жёлудь опубликовал несколько эротичных фотографий. Подписчицы рады такой откровенности.

22 февраля Рома Жёлудь опубликовал в Instagram 4 чёрно-белых откровенных снимка. На них Жёлудь позирует в двух комплектах нижнего белья. Блогер не рассказал, для чего он провёл такую вызывающую фотосессию и будут ли эти фото опубликованы где-то ещё. Он только коротко написал: «Darkness» (Тьма).

Рома Желудь много времени уделяет своей внешности: он посещает косметолога и регулярно тренируется. Результаты такого ухода за собой очень порадовали его подписчиц: «Вот это жаришка», «Классные фотки», «Это, определённо, разбавило мою скучную ленту» и даже «Бессонная ночь теперь будет». Всего за час восхищённые поклонницы оставили под публикацией звезды интернета больше 15 тысяч отметок «Нравится».