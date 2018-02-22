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| | Фейл от Волочковой: "Счастье любит тишину или вы повторяетесь, Настя"

Фейл от Волочковой: "Счастье любит тишину или вы повторяетесь, Настя"

Вчера, 21:12
Уже ни для кого не секрет, что Анастасия Волочкова в последнее время на слуху, и каждая новая публикация звезды становится поводом для обсуждения. Но совсем недавно балерина переплюнула сама себя, опозорившись перед общественностью, о чем в скором времени может пожалеть. И речь идет даже не о скандале с журналистами, который произошел накануне.

Фейл от Волочковой: "Счастье любит тишину или вы повторяетесь, Настя"

 

Балерина продолжает твердить, что в ее личной жизни все прекрасно, и такие заключения спортсменка подкрепляет многочисленными фото. Все уже поняли, что изо всех сил Анастасия пытается доказать свою правоту, и с одной стороны выступает против обсуждения своей персоны, а с другой – совершает абсолютно противоположные поступки, подливая масла в огонь. Как оказалось, роман Волочковой может оказаться ненастоящим, о чем уже не раз заявляли подписчики в микроблоге знаменитости, называя ситуацию «постановкой».

В очередной раз у такой теории появилось не доказательство, но небольшой намек. Дело в том, что балерина после очередной ссоры с журналистами, своими подписчиками и недоброжелателями решила поговорить о любви. Анастасия отметила, что очень счастлива, ей приятно находиться в объятиях любимого человека, и журналистов она абсолютно не понимает, как и попытки «подловить» ее исподтишка. В то же время селебрити подчеркивает, что открыто делится своей жизнью и не прячет любовника, хоть раньше и не распространялась подобной информацией в массы.

Пользователи не оставили без внимания тот факт, что в очередной раз их кумир оправдывается, и пытается кому-то что-то доказать. Многие процитировали выражение «счастье любит тишину», и сама балерина не раз его употребляла, хоть и судя по поведению не придерживается такого девиза. Но самой важной деталью статьи стала фотография для публикации, ведь всего сутки назад она уже была размещена на странице Волочковой. Поклонники и недоброжелатели вместе пришли к выводу, что звезда повторяется, и это может свидетельствовать о том, что фото действительно являются постановочными, и выкладывает их звезда балета уже устаревшими.

Тем не менее, многие стали обсуждать не только данный факт, а еще и неискренность мужчины, а также другие элементы снимка, провоцирующие новые поводы для обсуждений. Другие подписчики жестко ответили, что Волочкова делает все для журналистов, а ее недовольство от слежки за ней корреспондентов и операторов с камерами – просто пиар, ведь балерине нужна популярность, которая может угаснуть во время затишья.
Анна Лисичкина
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