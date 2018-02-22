Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко»

Певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками образом, который подобрала для посещения чьего-то Дня рождения. Поклонники не рассмотрели на фото девушку.

Снимок Ольга поместила в своём блоге. На нём телеведущая предстала перед поклонниками в платье цвета золота с двумя вырезами – в зонах декольте и ног. У неё была шикарная причёска и не менее впечатляющий макияж. Только под этим всем прятался кто-то другой, так подумали пользователи социальной сети.Ольга для одних стала трансвеститом, а для других – Анастасией Костенко. Той самой, к которой отношение у Бузовой сложилось не очень приятное. Первые не остались довольны самим нарядом: неподходящий вырез, нечёткий силуэт, яркий макияж. Для других же макияж стал общей характеристикой между Ольгой и Костенко. Один стиль и даже поза навели их на мысль, что так девушка хочет показать Дмитрию Тарасову, что может быть не хуже его нынешней жены.