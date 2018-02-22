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| | Ирина Салтыкова расскажет о романах и о скрываемом брате

Ирина Салтыкова расскажет о романах и о скрываемом брате

Вчера, 21:38
51-летняя российская певица Ирина Салтыкова в эфире популярного ток-шоу расскажет подробности личной жизни после развода с Виктором Салтыковым. Кроме того, артистка расскажет, почему скрывает своего старшего брата от общественности.

Ирина Салтыкова расскажет о романах и о скрываемом брате

 

В эфире одного из популярных российских ток-шоу 51-летняя исполнительница Ирина Салтыкова скажет многие факты из личной жизни. В частности, звезда могла бы стать хоть спортсменкой, хоть бизнес-вумен благодаря своему стальному характеру. Даже развод с мужем Виктором Салтыковым не смог сломить ее дух и волю, не помешал построить успешную карьеру.

После расставания с супругом Салтыкова была три раза влюблена, а однажды собиралась опять выйти замуж. О том, почему обстоятельства ее жизни сложились иначе, чем хотелось бы певице, она расскажет в ходе ток-шоу, которое выйдет в эфир 24 февраля. Кроме того, Салтыкова раскроет и то, зачем скрывает от общественности старшего брата, а также поделится секретом сохранения молодости и стройности на долгие годы.
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