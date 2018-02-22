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| | Анастасия Решетова пожелала мужчинам, чтобы их женщины знали свое место

Анастасия Решетова пожелала мужчинам, чтобы их женщины знали свое место

Вчера, 21:03
В Instagram появилась новая фотография российской модели Анастасии Решетовой. Этим снимком она поздравила всех мужчин с наступающим праздником.

Анастасия Решетова пожелала мужчинам, чтобы их женщины знали свое место

 

На фото модель предстала перед поклонниками с распущенными волосами и с кожаной кепкой на голове. Публикацию она сопроводила постом, в котором написала поздравительные слова в сторону мужчин. Также она пожелала, чтобы мужчин всегда кормили вкусным борщом, радовались прекрасному массажу, а их женщины кротко молчали. В завершении Анастасия написала, что самое главное пожелание – это, чтобы благоверная всегда знала свое место. Пользователи в своих комментариях поблагодарили знаменитость.

 

Напоминаем, что ранее Анастасия Решетова опубликовала фото, на котором она изображена вместе с другими членами жюри на конкурсе красоты. Снимок она подписала, что так выглядят лица людей, перед которыми только что продефилировали 60 красивых женщин. В завершении поста она написала, что очень тяжело сделать выбор на таком мероприятии.
Анна Котова
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