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| | Дана Борисова оправдывается за секс-скандал: "Фото, естественно, мои"

Дана Борисова оправдывается за секс-скандал: "Фото, естественно, мои"

Вчера, 20:31
Скандальная ведущая Дана Борисова обсуждается публикой уже на протяжении долгого времени, как только вернулась из реабилитационного центра, и это не странно. Знаменитость сама провоцирует общественность, публикуя провокационные материалы и рассылая интимные фотографии, но самый шумный повод появился после утечки переписок Даны в Сеть.

Дана Борисова оправдывается за секс-скандал: "Фото, естественно, мои"

 

Речь идет о недавнем секс-скандале, где ведущая якобы договорилась о сексе за деньги с бизнесменами, и прикреплены к данному материалу были «голые» фото Борисовой. Знаменитость появилась на радио и рассказала, что на самом деле произошло. Как оказалось, Дана понятия не имеет, о каком скандале идет речь, но она знает, кто эти люди и зачем они придумали такие вещи. По словам артистки, данный инфоповод – всего лишь способ заработка, чем занимаются журналисты из «желтых» изданий.

Дана Борисова подчеркнула в своем микроблоге, что не отказывается признавать утечку ее интимных фотографий, тем не менее, история их попадания в чужие руки совсем другая. Но рассказывать свою версию ведущая не стала, не желая лишний раз оправдываться. Как подчеркнула скандальная теледива, каяться она также не собирается, но согласно ее словам из эфира, молодого человека рядом с ведущей сейчас нет, а сердце – абсолютно свободно для новой любви.

По признанию Борисовой, она продолжает знакомиться с мужчинами, хоть и не появляется на публике слишком часто, избегая лишних разговоров о своей персоне. Тем не менее, Дана имеет сильную фобию – она боится пьяных людей, которые находятся рядом с ней, и категорически не хочет, чтобы у ее будущего избранника были вредные привычки. О деньгах ведущая также упомянула, подчеркнув, что их у любимого должно быть достаточно и это действительно важно.

В одной из недавних публикаций, которую Борисова разместила еще до похода на радио, можно заметить немаловажный момент. По словам знаменитости, ее часто провоцируют на срывы и пытаются вывести из себя, но зачем это происходит – звезде не известно. Как отметила телеведущая, со временем ей становится все сложнее держаться, ведь подобные провокации случаются изо дня в день. Тем не менее, артистка смогла проверить своих близких людей после шума в прессе и секс-скандала, и оказалось, что еще остались верные и преданные люди в жизни Борисовой, за что она их поблагодарила.
Анна Лисичкина
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