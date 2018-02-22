Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения

Российская актриса, ведущая программ «Доброе утро», «Время покажет» Екатерина Стриженова этой весной отметит 50-летие. К юбилею знаменитость хочет сделать фигуру идеальной, поэтому ограничивает себя в еде.

Домбровский Сергей

Стриженова поделилась с пользователями в Instagram секретом быстрого похудения. Ведущая сидела на бессолевой экспресс-диете, которая избавила даму за десять дней от трех лишних килограммов. Рацион Стриженовой во время снижения массы отличался разнообразием и большими порциями, но была пища пресная, поэтому звезда активно использовала соусы, дабы придать ей приятный вкус. По словам актрисы, сложно придерживаются диеты, когда все вокруг едят блины с маслом и предлагают попробовать оригинальные блюда.Стриженова прошла испытание с достоинством и лишилась трех килограммов жира. Ведущая похвасталась своей физической формой перед подругой. Пользователи похвалили актрису за отличную работу над собой. Один из подписчиков заявил, что Стриженова прекрасна в любом случае, а сбросит она десять килограммов или наберет, не имеет никакого значения.