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| | Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения

Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения

Вчера, 20:16
Российская актриса, ведущая программ «Доброе утро», «Время покажет» Екатерина Стриженова этой весной отметит 50-летие. К юбилею знаменитость хочет сделать фигуру идеальной, поэтому ограничивает себя в еде.

Екатерина Стриженова раскрыла секрет быстрого похудения

 

Стриженова поделилась с пользователями в Instagram секретом быстрого похудения. Ведущая сидела на бессолевой экспресс-диете, которая избавила даму за десять дней от трех лишних килограммов. Рацион Стриженовой во время снижения массы отличался разнообразием и большими порциями, но была пища пресная, поэтому звезда активно использовала соусы, дабы придать ей приятный вкус. По словам актрисы, сложно придерживаются диеты, когда все вокруг едят блины с маслом и предлагают попробовать оригинальные блюда.

Стриженова прошла испытание с достоинством и лишилась трех килограммов жира. Ведущая похвасталась своей физической формой перед подругой. Пользователи похвалили актрису за отличную работу над собой. Один из подписчиков заявил, что Стриженова прекрасна в любом случае, а сбросит она десять килограммов или наберет, не имеет никакого значения.
Домбровский Сергей
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