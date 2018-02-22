Охота на олигарха: Настя Рыбка «расставила сети» для новой жертвы

Модель из Белоруссии Настя Рыбка, замешанная в скандальном расследовании Навального про российского бизнесмена, рада свалившейся на нее популярности. В своем Instagram «охотница на олигархов» делится методами того, как привлечь и удержать «жертву».

Белорусская модель Анастасия Вашукевич, известная в Сети под именем Настя Рыбка, радуется свалившейся на нее популярности после скандала с расследованием Алексея Навального. Ученица своего гуру в сексе Алекса Лесли делится с фолловерами в Instagram способами того, как привлечь и удержать приглянувшегося олигарха. Отношения девушка называет «игрой», богатого партнера - «жертвой» или «куклой», а себя саму – «кукловодом», «мастером» или «наркотиком для мужчины».Под собственными обнаженными фото Рыбка делится своими размышлениями насчет того, что в отношениях нужно соблюдать баланс и сохранять интригу. При этом важно быть крайне изобретательной – нужно, чтобы «жертва» поверила в вашу искренность, но не слишком, так как со слишком искренними может быть скучно. По словам Рыбки, нужно убедить мужчину, что это он охотиться на вас, а не вы на него.