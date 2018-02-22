Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

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Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

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Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

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Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

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| | Настя Рыбка поблагодарила Бузову за участие в ее судьбе

Настя Рыбка поблагодарила Бузову за участие в ее судьбе

Вчера, 19:56
Настя Рыбка рассказала о важной роли в своей жизни Ольги Бузовой и поблагодарила исполнительницу за репост ролика. Также эскорт-модель раскритиковала СМИ за необъективность и «продажность».

Настя Рыбка поблагодарила Бузову за участие в ее судьбе

 

Настя Рыбка в личном микроблоге объявила, что видео с ее признанием в любви Руслану Золотову является важным доказательством вмешательства РФ в выборы президента США. Данный ролик, по словам модели, блокируют во многих странах, но в его распространении ей помогла Ольга Бузова. Исполнительница год назад поделилась клипом в своем Instagram-аккаунте, в результате его просмотрели более миллиона человек.

Также Настя Рыбка раскритиковала действия Марка Цукерберга. Она считает, что в его руках ее видеопризнание-доказательство, а он мешает свободе слова. Анастасия призвала американцев «разобраться» с Цукербергом. При этом эскорт-модель обвинила все СМИ в «продажности» и необъективности.
Виктория Озерова
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