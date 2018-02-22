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| | Малолетний сын Анны Седоковой не может научиться говорить

Малолетний сын Анны Седоковой не может научиться говорить

Вчера, 19:54
Певица Анна Седокова рассказала подписчикам о проблеме с сыном. Маленький Гектор произнёс «мама» лишь однажды и теперь не может научиться говорить.

Малолетний сын Анны Седоковой не может научиться говорить

 

Анна Седокова выложила в Instagram видео, где просит сына произнести слово «мама». Но ребёнок не говорит, а только смеётся. Впрочем, певица не переживает по этому поводу, потому что ребёнок уже говорил это слово в свой 6-месячный юбилей. Анна рассказала, что готова подождать.

Подписчики также отметили, что поводов для волнения нет. Дети с разной скоростью учатся говорить, а у такой милой и заботливой мамы, как Анна, всё явно под контролем. Большинство поклонников и вовсе не заметили рассказ о проблеме мальчика, настолько малыш им понравился: «Милота нереальная», «Как мило, Анна, вы очень хорошая мама», «Просто чудо! Такой милый пупс и так нежно он все делает, у вас очень красивые детки!».
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