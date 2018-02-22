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| | Свадьба Бузовой и Батрутдинова принесла резиденту Comedy Club 700 тысяч подписок

Свадьба Бузовой и Батрутдинова принесла резиденту Comedy Club 700 тысяч подписок

Вчера, 19:42
Резидент юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов стал популярным благодаря роману с Ольгой Бузовой. На его аккаунт в Instagram подписались 700 тысяч человек за пару недель. О своих отношениях они рассказали в рамках эфира от 22 февраля.

Свадьба Бузовой и Батрутдинова принесла резиденту Comedy Club 700 тысяч подписок

 

На телеканале ТНТ появился рекламный ролик о том, что Бузова и Бутрутдинов могут сыграть свадьбу в ближайшее время. Сами знаменитости прокомментируют это в 21:00 по мск в рамках свежего выпуска Comedy Club. Однако их роман принёс Батрутдинову 700 тысяч свежих подписок в Instagram. Многие подписчики подозревают, что Бузова и Батрутдинов скоро поженятся.

Свадьба Бузовой и Батрутдинова принесла резиденту Comedy Club 700 тысяч подписок

 

Реклама с намёком на это стала одной из самых просматриваемых на ТНТ. Резидент Comedy Club на данный момент отказывается как-либо комментировать это. По мнению фанатов, свадьба сделает популярнее не только Бузову и Бутрутдинова, но и всех окружающих их людей. Согласно статистике, всякие упоминания со страницы певицы приносят свыше 10 тысяч новых подписок.

Аналогичное произошло и с самым сексуальным преступником в мире Джереми Миксом, на которого за 3 дня подписались 200 тысяч человек. Причиной этому стало его участие в съёмках клипа «Wi-Fi» Бузовой.
Вещий Олег
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