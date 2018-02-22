Сын Кожевниковой в слезах: мать запрещает идти в бассейн

Мария Кожевникова опубликовала в своём микроблоге видео, где её сын плачет. Подписчики засыпали её советами по воспитанию.

Звезда сериала «Универ» и депутат Государственной Думы прошлого созыва Мария Кожевникова выложила в сеть своего плачущего сына. На видео в Instagram актриса держит рыдающего ребёнка на руках и повторяет: «Киска плачет и смеётся, одновременно». В подписи к публикации артистка рассказала, что ребёнок расстроен от того, что ему ещё нельзя в бассейн как минимум 2 дня. Внимание малыша она решила отвлечь телефоном: включила фронтальную камеру и примерила на мальчика одну из масок Instagram.Подписчики живо заинтересовались, почему именно ребёнку нельзя в бассейн, и попросили отучить его плеваться. Самое популярное предположение — простуда. Впрочем, большинство фанатов актрисы умилились мальчиком и подметили, что переключить внимание малыша с проблемной ситуации на смартфон — неплохая идея.