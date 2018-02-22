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| | Обложку журнала «Дом-2» украсили фото обнаженной Ольги Бузовой

Обложку журнала «Дом-2» украсили фото обнаженной Ольги Бузовой

Вчера, 19:27
Популярная певица и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова украсила обложку журнала, посвященного родной телестройки своими «голыми» снимками. Отмечается, что в погоне за популярностью медиадива не гнушается никакими методами – настала очередь и откровенной фотосессии.

Обложку журнала «Дом-2» украсили фото обнаженной Ольги Бузовой

 

Цель достигнута – после выхода домовского издания о певице вновь заговорили. Повод весомый – девушка на снимках совсем без одежды и лишь руками прикрывает самые сокровенные зоны. Плечи и руки знаменитости усыпаны искусственным снегом и стразами, а голову венчает изящная корона. После публикации фотографий злопыхатели вынуждены были признать, что грудь у артистки все-таки имеется, пусть и не очень пышная, хотя многим показалось, что грудь Бузовой – это совместные усилия фотографа и фоторедактора. Однако Ольга не намерена привлекать к декольте излишнее внимание.

Обложку журнала «Дом-2» украсили фото обнаженной Ольги Бузовой

 

На других фото Бузова предстала лежа в постели. Еще одно продемонстрировало ее в полный рост с прижатыми к груди руками. Фолловеры признали, что на снимке исполнительница получилась естественной, без «утиных губ» и прочих искусственных элементов.
Дарья Светозарова
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