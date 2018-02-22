Солистка группы SEREBRO откровенно рассказала о начале карьеры

В Instagram появился подробный рассказ Ольги Серябкиной о том, как начался её путь в шоу-бизнесе. Максим Фадеев сам обратил на неё внимание.

Певица Ольга Серябкина откровенно рассказала подписчикам как началась её музыкальная карьера. По словам девушки, она всегда была стеснительной и боялась привлекать к себе внимание. С детства будущая певица увлекалась танцами: сначала бальными, а потом R'n'B. Ольга утверждает, что никогда не стремилась «попасть» в какой-либо коллектив, а тем более к продюсеру Максиму Фадееву. Ей помог случай: «Я пришла на просмотр и в тот же день осталась там. Буквально на одной из первых репетиций я увидела Макса. Он подошёл ко мне и спросил пою ли я. Я очень застеснялась и сказала, что немного. Он сказал, чтобы я что-нибудь спела. Уже тогда я сочиняла песни и писала стихи, но мне казалось, что это так по-детски. Но тем не менее, я их показала, и Макс сказал, что сейчас собирает женскую группу и берёт меня к себе».Подписчикам откровение Серябкиной понравилось: «Серябкина, ты космос», «Только вчера почему-то задумалась о твоём пути к успеху, вот так просто, а сегодня получила ответ». Заодно подписчики вспомнили, как много составов сменилось у группы SEREBRO, и попросили певицу подробнее рассказать о взаимоотношениях с Фадеевым и внутри коллектива.