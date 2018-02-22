Муж Ксении Бородиной кормит сына вредной едой в обход правил

Бизнесмен Курбан Омаров, муж Ксении Бородиной, кормит сына Омара вредной едой в обход правил, установленных супругой. Он выставил снимок, где перед ребёнком на столе японские роллы и мясные стейки, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам Курбана Омарова, питаться «мюслями, кашками и салатиками» явно не для мужской части этого семейства. Большинство поклонников согласились с тем, что вреда от такого мальчику точно не будет, отметив, что Ксения Бородина слишком перегибает палку со своим стремлением ЗОЖ.

Некоторые, впрочем, отметили, что лучше бы Омаров такие снимки не выкладывал, поскольку они слишком аппетитные. Отдельные комментаторы даже назвали это «пошлым». Однако фотография всё равно набрала больше 90 тысяч «лайков».

Ирина Летинская