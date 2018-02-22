Муж Ксении Бородиной кормит сына вредной едой в обход правил

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Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?
От Редактора
Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на Новый год подарил себе и своему любимому автомобилю Hummer новые колеса. Цена одного колеса для автомобильного гиганта
Поклонники телеведущей Ксении Бородиной заявили, что ее супруг Курбан Омаров стал похожим на наркомана. Дискуссия разгорелась под совместной фотографией
Курбан Омаров запретил своей звездной супруге телеведущей Ксении Бородиной видеться с его сыном от первого брака Омаром. Мальчику можно встречаться с дочерью