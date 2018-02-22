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| | Экс-вокалистка «Ленинграда» рассекретила тайну песни про "здоровенный, обалденный"

Экс-вокалистка «Ленинграда» рассекретила тайну песни про "здоровенный, обалденный"

Вчера, 18:30
Экс-вокалистка музыкальной группы «Ленинград» Юлия Коган, которую в народе называют «Рыжей бестией», выступила в Воронеже на арт-сцене ресторана «Балаган Сити». Певица исполнила свои хиты и завела публику.

Экс-вокалистка «Ленинграда» рассекретила тайну песни про "здоровенный, обалденный"

 

Юлия Коган начала концерт композицией Fever. Ее ранее пели многие звезды мирового масштаба, в том числе и Мадонна. «Рыжая бестия» порадовала поклонников хитами «Ведьма», «Красная помада» и прочими. Отличительной чертой состоявшегося мероприятия является то, что Юлия Коган исполнила разнотипные композиции, начиная шуточными и заканчивая лирическими. Солистка отвечала на вопросы журналистов по поводу ухода из группы «Ленинград». Исполнительница раскрыла тайну песни про большое мужское достоинство "Никиты" и исполнила хит, напевая "ведь он такой здоровенный, обалденный". Оказывается, Коган не встречался прототип композиции, но "подругам встречался", уточнила звезда.

По словам Коган, Сергей Шнуров считает истинным творчеством только свои работы, а над другими людьми он просто насмехается. В коллективе лидер не давал «рыжей бестии» проявить себя и использовать джаз, это послужило «яблоком раздора». По мнению Юлии Коган, ее конкурентками являются только певицы Лолита и Любовь Успенская. Эти женщины являются настоящими артистками, имеющими яркий образ. Исполнительницы вроде Ольги Бузовой безликие и не смогут долго удерживать внимание фанатов.
Домбровский Сергей
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