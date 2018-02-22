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| | Секс-бомбу из Ростова в честь праздника ударили бутылкой по голове

Секс-бомбу из Ростова в честь праздника ударили бутылкой по голове

Вчера, 18:00
Российская певица из Ростова, ведущая, экс-участница музыкальной группы «ВИА Гра» Наталья Котова сняла новый клип, желая поздравить мужчин с 23 февраля. Ролик появился на видеохостниге YouTube.

Секс-бомбу из Ростова в честь праздника ударили бутылкой по голове

 

В начале клипа девушки обсуждают Наталью Котову, называя вокалистку звездой, которая сейчас придет и заставит их танцевать. Ведущая заходит в помещение, дамы начинают петь и плясать под музыку группы «Комбинация» - «А я люблю военных». В конце клипа подруги приготовили Наталье Котовой «сюрприз». Женщины решили проверить на прочность черепную коробку исполнительницы, ударив ее бутылкой по голове. На этом сотрудничество девушек закончилось.


В социальных сетях участницы съемок просили пользователей не переживать по поводу здоровья Натальи Котовой, поскольку при создании клипа никто не пострадал. Юзеры активно обсуждают данный ролик. Наталья Котова в 2006 году завоевала титул «Мисс Россия» и считалась одной из фавориток конкурса красоты «Мисс Вселенная-2007».
Домбровский Сергей
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