Секс-бомбу из Ростова в честь праздника ударили бутылкой по голове

Российская певица из Ростова, ведущая, экс-участница музыкальной группы «ВИА Гра» Наталья Котова сняла новый клип, желая поздравить мужчин с 23 февраля. Ролик появился на видеохостниге YouTube.

Домбровский Сергей

В начале клипа девушки обсуждают Наталью Котову, называя вокалистку звездой, которая сейчас придет и заставит их танцевать. Ведущая заходит в помещение, дамы начинают петь и плясать под музыку группы «Комбинация» - «А я люблю военных». В конце клипа подруги приготовили Наталье Котовой «сюрприз». Женщины решили проверить на прочность черепную коробку исполнительницы, ударив ее бутылкой по голове. На этом сотрудничество девушек закончилось.В социальных сетях участницы съемок просили пользователей не переживать по поводу здоровья Натальи Котовой, поскольку при создании клипа никто не пострадал. Юзеры активно обсуждают данный ролик. Наталья Котова в 2006 году завоевала титул «Мисс Россия» и считалась одной из фавориток конкурса красоты «Мисс Вселенная-2007».