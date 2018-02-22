"Мегасрач года": Харламов заинтриговал фанатов Бузовой и Батрутдинова

В своем Instagram Гарик (Бульдог) Харламов, резидент «Comedy Club» разместил публикацию и пригласил всех зрителей увидеть свежий выпуск «Comedy Club», в котором приняла участие Ольга Бузова. Гарик заявил, что ожидается «мегасрач», так как запланирована интересная миниатюра, в которой покажут себя и Бузова, и его давний партнер по юмористическому дуэту Тимур Батрутдинов.

Не секрет, что между Бузовой и Батрутдиновым в последнее время существуют некие отношения, которые многие поклонники уже определили, как роман. Сами знаменитости периодически подогревают слухи о том, что между ними что-то есть, время от времени делая громкие заявления о предполагаемой или возможной дате свадьбы и т.п.Пользователи поделились своими впечатлениями от шоу, которое некоторые даже успели посмотреть. Основная масса комментариев сводилась к тому, что Ольга Бузова уже просто везде, и она уже порядком поднадоела даже тем зрителям, которые изначально относились к ее появлению на ТВ положительно. В очередной раз обсуждались ее «таланты», как певицы, но самое главное - даже хейтеры отметили, что настолько целеустремленной личности на отечественном звездном «небосклоне» не появлялось уже давно.Некоторые недоброжелатели в шутку удивились, что Масленица прошла, а Бузову почему-то не сожгли. А многие пустились в рассуждения относительно ориентации Тимура Батрутдинова. Они также отметили, что он и раньше был замечен в высказываниях типа «а, может быть, это моя будущая жена», которые если и звучали когда-то трогательно, то теперь уже никто не воспринимает их всерьез. Достаточно вспомнить победительницу шоу «Холостяк», в котором участвовал Батрутдинов. Победительницей стала Дарья Канануха, с которой у Тимура потом какое-то время были отношения, во всяком случае, так все выглядело для публики. Затем роман очень тихо сошел на нет и о Дарье все забыли.Новая интрига, которую затеяли Батрутдинов и Бузова, находясь на отдухе в Таиланде, сейчас очень активно обсуждается в обществе, но в очередную «любовь» известного юмориста мало кто верит.В свою очередь, Бузова недавно запустила еще одну головоломку для поклонников - она показала в Instagram шикарное кольцо на безымянном пальце. В украшении красуется большой изумруд, а о его стоимости можно лишь гадать. Но певица и ведущая скромно умолчала о подробностях получения ею столь роскошной вещицы, подписав снимок лишь коротким «спасибо». Поклонники немедленно стали строить предположения о том, что, скорее всего, такой дорогой подарок преподнес Бузовой все тот же мужчина, который некоторое время назад прислал ей несколько тысяч чудесных роз.