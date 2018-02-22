«Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона

Анастасия Волочкова устроила скандал с журналистами телеканала НТВ, которые выжидали её под лестницей SPA-салона. Они просто хотели попросить об услуге.

Анастасия Волочкова поделилась видео скандала на своей странице в социальной сети. Балерина рассказывает, что разочарована профессионализмом журналистов. По её словам, они не приняли во внимание её дружелюбное отношение и нагло прятались под лестницей салона SPA-услуг.Как стало известно, эти журналисты готовили сюжет для программы «Ты не поверишь!» Волочкова им не отказывала в интервью никогда и просила только звонить и предупреждать её о приезде группы, согласовав нюансы. Оператор и репортёр телеканала попросили Волочкову поздравить мужчин с наступающим праздником, но она усмотрела в этом подвох. И хотя интервью не получилось, оператор продолжал снимать. Волочкова призвала известных людей «не вестись на провокации ничтожных журналюг» и попрощалась с последними фразой: «Пока, неудачники».