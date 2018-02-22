Сексапильная Хайди Клум показала фанатам обнаженную фотосессию в образе кошки

44-летняя немецкая супермодель и телевизионная ведущая Хайди Клум великолепно выглядит для своего возраста, поэтому может позволить себе сделать обнаженную фотоссесию в образе кошки и показать ее фанатам в Instagram.

Недавно звезда опубликовала в Сети новые снимки, на которых она запечатлена без одежды. Пользователи поражены прекрасной формой Хайди Клум. Подписчики в комментариях пишут приятные слова в адрес актрисы. Некоторые спрашивают у манекенщицы, как ей удается сохранять молодость. Свои новые снимки модель подписала словами: «Фото из прошлого». Поклонники говорят, что звезда мало изменилась со времен своей юности.

Домбровский Сергей

Хайди Клум зарабатывает на рекламных кампаниях MacDonald’s. Многие организации обращаются за помощью к знаменитости для раскрутки брендов и привлечения внимания людей. В 2017 году ведущая прекратила отношения со своим экс-возлюбленным арт-дилером Вито Шнабелем. Исходя из слухов, партнеры расстались из-за измены. Хайди Клум не захотела называть истинную причину расставания с любовником, сославшись на необходимость временно пожить отдельно.