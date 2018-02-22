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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Тимати передумал запускать собственного мобильного виртуального оператора

Тимати передумал запускать собственного мобильного виртуального оператора

Сегодня, 17:21
Black Star отказалась от запуска собственного мобильного виртуального оператора. Stars Mobile был анонсирован Тимати полгода назад. По задумке, проект должен был быть направлен на молодежную аудиторию, а реализовать его собиралась компания исполнителя совместно с бесплатным MVNO-оператором «Атлас».

Тимати передумал запускать собственного мобильного виртуального оператора

 

Тимур Юнусов, известный также как Тимати, объявил о том, что мобильный виртуальный оператор Stars Mobile, который он анонсировал прошлым летом, так и не будет запущен. От первоначальной идеи Black Star и партнерам пришлось отказаться из-за изменений в потребностях рынка. По словам исполнителя, организаторы проекта решили «сгруппировать это направление мобильных сервисов» по-другому. Тимати уточнил, что проект будет переквалифицирован. От официальных заявлений он пока отказался.

Напомним, что проект Stars Mobile был идеей компании Black Star и бесплатного MVNO-оператора «Атлас».
Виктория Озерова
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