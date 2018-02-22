Тимати передумал запускать собственного мобильного виртуального оператора

Black Star отказалась от запуска собственного мобильного виртуального оператора. Stars Mobile был анонсирован Тимати полгода назад. По задумке, проект должен был быть направлен на молодежную аудиторию, а реализовать его собиралась компания исполнителя совместно с бесплатным MVNO-оператором «Атлас».

Виктория Озерова

Тимур Юнусов, известный также как Тимати, объявил о том, что мобильный виртуальный оператор Stars Mobile, который он анонсировал прошлым летом, так и не будет запущен. От первоначальной идеи Black Star и партнерам пришлось отказаться из-за изменений в потребностях рынка. По словам исполнителя, организаторы проекта решили «сгруппировать это направление мобильных сервисов» по-другому. Тимати уточнил, что проект будет переквалифицирован. От официальных заявлений он пока отказался.Напомним, что проект Stars Mobile был идеей компании Black Star и бесплатного MVNO-оператора «Атлас».