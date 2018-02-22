Поклонники не узнали экстремально похудевшую актрису Ирину Пегову

Поклонники Ирины Пеговой были весьма удивлены ее худобе на новой фотографии, которая появилась в Instagram артистки. Некоторые фолловеры даже не сразу узнали, что на снимке запечатлена знаменитость, ведь худоба изменила ее, в буквальном смысле, до неузнаваемости.

Талантливая актриса долгие годы ассоциировалась у зрителей с веселой и добродушной красавицей размера «plus size». Пегова никогда не стыдилась своей фигуры и радовала зрителей на театральных подмостках и в большом кино. Поклонники отмечали, что свою изюминку Ирина потеряет, если вздумает худеть.Пегова, однако, решила не прислушиваться к своим фанатам и все же сбросила лишние килограммы. Она стала усиленно заниматься спортом, придерживаясь строгой диеты. Поставленной цели актриса смогла добиться и похудела так, что некоторые фанаты просто не признают в ней «бывшую» Пегову.

Николай Офицеров

Большинство пользователей, увидев поразительный результат изнурительных тренировок и диет, поддержали артистку и отметили, что ее индивидуальность в новом образе никуда не делась, но вот в привлекательности актриса существенно прибавила. Тем не менее нашлись те, кто заявил, что в новом амплуа Ирина выглядит неестественно.