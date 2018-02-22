Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

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Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | СМИ: Дмитрий Шепелев нашел «новую маму для Платона»

СМИ: Дмитрий Шепелев нашел «новую маму для Платона»

Сегодня, 16:40
В СМИ появились слухи о некой блондинке, с которой Дмитрия Шепелева видели уже несколько раз. Пользователи Сети начали в шутку называть незнакомку со светлыми волосами «новой мамой для Платона».

СМИ: Дмитрий Шепелев нашел «новую маму для Платона»

 

СМИ объявили, что Дмитрий Шепелев второй раз вышел в свет с некой блондинкой. Слухи распространились после того, как ведущего заметили со светловолосой девушкой в одном из кафе Москвы. Очевидцы рассказали, что Шепелев мило беседовал с блондинкой и обнимался. Затем в компании той же особы телеведущего заметили на одном из представлений в Большом театре. Пара также мило вела разговор, а у свидетелей этого осталось впечатление, что между ними «теплые отношения». Журналисты попытались выяснить, кем была спутница ведущего, и пришли к выводу, что это могла быть Екатерина Тулупова, дизайнер и глава женского клуба.

Пока официальных заявлений по поводу ситуации не поступало. Пользователи Сети окрестили блондинку «новой мамой для Платона» взамен скончавшейся Жанны Фриске.
Виктория Озерова
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