СМИ: Дмитрий Шепелев нашел «новую маму для Платона»

В СМИ появились слухи о некой блондинке, с которой Дмитрия Шепелева видели уже несколько раз. Пользователи Сети начали в шутку называть незнакомку со светлыми волосами «новой мамой для Платона».

Виктория Озерова

СМИ объявили, что Дмитрий Шепелев второй раз вышел в свет с некой блондинкой. Слухи распространились после того, как ведущего заметили со светловолосой девушкой в одном из кафе Москвы. Очевидцы рассказали, что Шепелев мило беседовал с блондинкой и обнимался. Затем в компании той же особы телеведущего заметили на одном из представлений в Большом театре. Пара также мило вела разговор, а у свидетелей этого осталось впечатление, что между ними «теплые отношения». Журналисты попытались выяснить, кем была спутница ведущего, и пришли к выводу, что это могла быть Екатерина Тулупова, дизайнер и глава женского клуба.Пока официальных заявлений по поводу ситуации не поступало. Пользователи Сети окрестили блондинку «новой мамой для Платона» взамен скончавшейся Жанны Фриске.