Тимати тренирует трехлетнюю дочь для прыжка с парашютом

Рэп-исполнитель Тимати поделился с поклонниками в Instagram новым видео. В комментарии музыкант написал, что сейчас он занимается подготовкой трехлетней дочери Алисы к прыжку с парашютом.

Тимати просит пользователей не рассказывать об этом бабушке девочки, поскольку она устроит настоящий скандал, когда узнает, какие планы вынашивает в голове ее сын. По словам рэпера, во время тренировок в потоке напрягаются практически все группы мышц, а это положительно сказывается на здоровье ребенка и укрепляет вестибулярный аппарат. Алисе нравятся такие занятия, для малышки они уступают по популярности только балету.

Домбровский Сергей

Пользователи активно обсуждают данную публикацию. Видео за 22 часа набрало более 1,6 млн отметок «Нравится». Подписчики хвалят Алису и восхищаются ее сильным характером. Также комплименты звучат в адрес Тимати, которого назвали «суперпапой» за то, что артист уделят много времени воспитанию ребенка.