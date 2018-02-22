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| | Тимати тренирует трехлетнюю дочь для прыжка с парашютом

Тимати тренирует трехлетнюю дочь для прыжка с парашютом

Сегодня, 16:47
Рэп-исполнитель Тимати поделился с поклонниками в Instagram новым видео. В комментарии музыкант написал, что сейчас он занимается подготовкой трехлетней дочери Алисы к прыжку с парашютом.

Тимати тренирует трехлетнюю дочь для прыжка с парашютом

 

Тимати просит пользователей не рассказывать об этом бабушке девочки, поскольку она устроит настоящий скандал, когда узнает, какие планы вынашивает в голове ее сын. По словам рэпера, во время тренировок в потоке напрягаются практически все группы мышц, а это положительно сказывается на здоровье ребенка и укрепляет вестибулярный аппарат. Алисе нравятся такие занятия, для малышки они уступают по популярности только балету.

Тимати тренирует трехлетнюю дочь для прыжка с парашютом

 

Пользователи активно обсуждают данную публикацию. Видео за 22 часа набрало более 1,6 млн отметок «Нравится». Подписчики хвалят Алису и восхищаются ее сильным характером. Также комплименты звучат в адрес Тимати, которого назвали «суперпапой» за то, что артист уделят много времени воспитанию ребенка.
Домбровский Сергей
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