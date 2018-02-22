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| | Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену

Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену

Сегодня, 16:36
Медицинские специалисты, наблюдающие за прославленным артистом Олегом Табаковым, который в данный момент находится на госпитализации, поведали о том, что прогнозы относительно его выздоровления крайне неутешительны, и он вряд ли вернётся на сцену.

Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену

 

Врачи поведали о том, что в данный момент из-за ухудшения самочувствия актёра его организм не может осуществлять дыхание без специального прибора, насыщающего его лёгкие кислородом. В связи с тем, что долгое время в СМИ не упоминались новости об изменениях в состоянии здоровья Олега Табакова, некоторые поклонники его творчества обзавелись надеждой на его скорое выздоровление. Однако последние новости о здоровье художественного руководителя Московского художественного театра оказались довольно неутешительными.

Медицинские специалисты заявили о том, что артист вряд ли сможет вернуться на сцену из-за сильнейшего истощения его организма, который находится в тяжёлом состоянии уже в течение длительного периода времени.
Александр Вест
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