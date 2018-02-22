Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену

Медицинские специалисты, наблюдающие за прославленным артистом Олегом Табаковым, который в данный момент находится на госпитализации, поведали о том, что прогнозы относительно его выздоровления крайне неутешительны, и он вряд ли вернётся на сцену.

Александр Вест

Врачи поведали о том, что в данный момент из-за ухудшения самочувствия актёра его организм не может осуществлять дыхание без специального прибора, насыщающего его лёгкие кислородом. В связи с тем, что долгое время в СМИ не упоминались новости об изменениях в состоянии здоровья Олега Табакова, некоторые поклонники его творчества обзавелись надеждой на его скорое выздоровление. Однако последние новости о здоровье художественного руководителя Московского художественного театра оказались довольно неутешительными.Медицинские специалисты заявили о том, что артист вряд ли сможет вернуться на сцену из-за сильнейшего истощения его организма, который находится в тяжёлом состоянии уже в течение длительного периода времени.