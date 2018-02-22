"Она законсервировалась": Эвелина Бледанс удивила фанатов архивным фото с Киркоровым

Актриса Эвелина Бледанс выложила на своей странице в Instagram снимок многолетней давности. На нем она запечатлена вместе с Филиппом Киркоровым. Довольная парочка сидит в каком-то зрительном зале, Эвелина нежно прильнула к плечу певца, а тот довольно улыбается.

Пользователи пришли в восторг от того, как хорошо сохранилась внешность Эвелины, ведь, судя по Филиппу Киркорову, чья внешность за прошедшие годы претерпела множество изменений, тогда он был еще достаточно молод. Собственно, как и сама Бледанс. Подписчики забросали актрису комплиментами, назвав их шикарной парой с Киркоровым и требуя выдать рецепт вечной молодости, который, по всей видимости, знает Эвелина.Кстати, актриса и не скрывает тех способов, с помощью которых она с каждым днем выглядит все моложе. Напомним, что Эвелине весной этого года исполнится 49 лет, при этом не только ее внешности, но и количеству сил и энергии, можно только позавидовать. В 2017 году Бледанс проходила курс сокотерапии, который ей показался весьма интересным. Для этого актриса отправилась на тайский Пхукет, где четверо суток «питалась» лишь соками. Среди них были сок из капусты, листьев салата, а также яблока с добавлением имбиря. По традиции, Эвелина делилась своими впечатлениями с поклонниками. Она рассказала, что не является сторонницей диет, поэтому такое питание для нее было весьма непривычно, из-за этого часто кружилась и болела голова. Но потом наступило неожиданное улучшение - откуда-то появился огромный прилив энергии, невероятная легкость и отличное самочувствие, времени, чтобы выспаться требовалось куда меньше, а кожа и волосы приобрели сияющий вид.Конечно, имея хороший метаболизм, доставшийся от родителей, о котором как-то обмолвилась Бледанс, она никогда не ограничивала себя в питании. Но, при этом, Эвелина настоятельно рекомендует всем не забывать об уходе за собой. Эту привычку воспитала в ней мама, и теперь актриса раз в неделю обязательно посещает салон красоты, делает массажи, очищение, маски и пилинг. О красоте волос Эвелина рассказала отдельно - ее прическа никогда не знала химического окрашивания, Бледанс красит волосы натуральной хной, и от этого они имеют легкий рыжий оттенок, который стал своеобразной фишкой актрисы.Активность также важна, по признанию Эвелины. Актриса обожает ходить пешком, одновременно выполняя упражнения, хорошо сказываются на ее фигуре занятия по пилатесу, йоге и силовые тренировки. С недавних пор Эвелина увлеклась трекингом - это тридцатиминутная тренировка на беговой дорожке, включающая интервалы: начинается все с медленной ходьбы, далее скорость увеличивается и на последнем этапе идти приходится уже в горку. Бледанс также считает, что пластические операции вполне допустимы в жизни женщины, которая заботится о своей внешности.