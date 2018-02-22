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| | «Горяченькие посты из Пхёнчхана»: Российская певица летит на Олимпийские игры

«Горяченькие посты из Пхёнчхана»: Российская певица летит на Олимпийские игры

Сегодня, 16:55
Певица Анита Цой выложила в Instagram фото из туалета в VIP-зоне аэропорта в Хабаровске. Она рассказала, что порадует поклонников фото и видео с Олимпийских Игр.

«Горяченькие посты из Пхёнчхана»: Российская певица летит на Олимпийские игры

 

Анита Цой сообщила поклонникам в своём микроблоге, что закончила гастроли на Дальнем Востоке и теперь летит в Пхёнчхан, чтобы поддержать российских спортсменов. Артистка пишет: «Запаслась фото и видеоаппаратурой, флагом России и нашей формой болельщиков. Так что ждите от меня горяченькие посты из эпицентра спорта Пхёнчхана!». Напомним, закрытие Олимпиады состоится уже 25 февраля, так что у знаменитой болельщицы есть всего пара дней для горячих репортажей.

Поклонники поддержали патриотический порыв певицы: «К сожалению спорт сейчас такая же политическая арена, как и все остальное. Сейчас не смотрят на твои способности, а смотрят из какой ты страны. Хотя доля случая есть и здесь. Но сама враждебная обстановка и нервотрепка выбивает из колеи», «Молодец! Мы тоже болеем за наших!». Всего за пару часов селфи Аниты Цой набрало больше 5 тысяч лайков. На её Instagram подписаны 344 тысячи человек.
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