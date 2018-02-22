Передозировка и свобода: Алена Водонаева завела "любовника"?

Звезда телестройки «Дом-2» Алена Водонаева любит обращать на себя внимание, и касается это в основном внешности девушки. Знаменитость в свои 35 лет выглядит, словно юная леди, и причиной тому служит подвижный образ жизни, правильное питание и спорт.

Анна Лисичкина

Однако в одной из последних публикаций в Сети Алена рассказала, как поменялся ее режим во время поездки в Барселону, где звезда пребывает вместе с супругом Алексеем Косинусом. Множество фотографий, проведенных фотосессий и прогулок свидетельствуют о том, что Водонаева не теряет времени зря, тем не менее, в таком красивом месте она могла бы сделать больше полезных вещей. Например, придерживаться здорового образа жизни, больше двигаться и не провоцировать публику на обсуждения.Алена сама рассказала, что завела «любовника», которым выступил именно город Барселона, понимающий ее без слов. Более того, ведущая призналась в том, что начала деградировать, но этот процесс она может считать лишь прекрасным дополнением, ведь в подобных живописных уголках приятно даже полениться. Однако подписчики посчитали, что Водонаева порадовала их прекрасными яркими снимками, поэтому не стоит переживать, что все потеряно и делать звезде не хочется абсолютно ничего.Знаменитость также неоднократно хвасталась, что во время путешествия просыпается в уютной постели уже к обеду, и ей это нравится, но ароматный кофе никто не отменял. Алена отметила, что также получила «архитектурную передозировку», ведь в Барселоне есть, на что посмотреть. Звезда телеэкранов не забывала и о море, а появлялась она туда в спортивном образе, что также с положительной стороны оценили подписчики. Но один момент несколько взволновал публику, и речь идет о питании. Дело в том, что Алена несколько раз публиковала фото с десертами и свежей выпечкой, а это может пагубно сказаться на фигуре модели. Но сама Водонаева не переживает по этому поводу, хоть и скучает по полезному питанию, которого придерживается в режиме повседневной жизни.К слову, телеведущая в Барселоне сменила немало образов, позирую на многочисленных фотосессиях, и многие из них пришлись по душе большинству подписчиков Алены. В основном, своего кумира фанаты хвалили за прекрасную фигуру, женственность и неповторимый стиль.