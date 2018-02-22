«Была Меган, а стала Кейт»: Поклонники раскритиковали поведение девушки принца Гарри

Когда Меган Маркл начала отношения с принцем Гарри, все подметили, что они с Кейт Миддлтон, женой брата Гарри, очень похожи. Однако в дальнейшем оказалось, что девушка прямо копирует герцогиню Кембриджскую, вызывая этим насмешки у публики.

В Сети постоянно сравнивают снимки Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Последняя заметно подражает в своих образах матери мужа, однако это всем кажется приятным и трогательным. Стремление же копирования у Маркл, как считают интернет-пользователи, свидетельствует о том, что девушка именно так понимает путь попадания в королевскую семью Великобритании.

Люди в шутку предполагают, что она даже обклеила снимками Кейт Миддлтон свою комнату, чтобы было легче «входить в образ». Они считают такое жутковатым и точно не совсем нормальным, отмечая, что возлюбленная принца Гарри теряет собственную индивидуальность. Впрочем, некоторые не видят в подражании Меган Маркл ничего страшного, утверждая, что хоть она и одевается, как герцогиня Кембриджская, но умеет подать наряды по-своему, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская