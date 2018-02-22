«Была Меган, а стала Кейт»: Поклонники раскритиковали поведение девушки принца Гарри

«Была Меган, а стала Кейт»: Поклонники раскритиковали поведение девушки принца ГарриСегодня, 16:34
Настоящее имя невесты принца Гарри американской актрисы Меган Маркл на самом деле другое. С рождения она Рэйчел Меган Маркл, однако решила пользоваться лишь
Возлюбленная принца Гарри актриса Меган Маркл все-таки сможет появиться на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса. Ограничение коснется лишь церемонии
Наследник престола Великобритании, принц Гарри, собирается представить королеве Елизавете II в День матери свою возлюбленную. Девушкой Гарри стала актриса