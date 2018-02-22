Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов

«Ты можешь быть проституткой. По духу. Некоторыми это даже приветствуются. Недопустимо иметь такую репутацию. Ни при каких обстоятельствах. Второе ты должна быть либо модельно красива, либо симпатична, но происходить из благородной семьи», - пишет Миро.
В число женщин первого типа она отнесла Кристину Романову и Лену Перминову, а Полину Дерипаску и Дашу Жукову ко вторым.
«Чистая репутация это обязательный элемент для женщины, с которой олигарх не только спит, но и с которой готов стоять рука об руку в обществе и делиться всем, что имеет», - заявила Миро.
Настя Рыбка, по ее мнению, с первого взгляда производит впечатление «проститутки» во всех смыслах. Причем, по ее мнению, делает она это бесплатно, либо же «за покатушки и жрачку». По мнению Миро, стать женщиной для олигарха ей было не суждено при любом раскладе. Все, что доступно для таких девушек, как отмечает Миро, это рассказывать «простушкам» о том, что любая из них может выйти замуж за олигарха без особых усилий.