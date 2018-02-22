Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов

В своей привычной манере Лена Миро рассказала о том, что действительно требуется для того, чтобы стать женой олигарха. Для этого, как объявила она, следует всего-то обладать головой, но «не той, которая думает, а в которую можно засунуть». Такие заявления сделала блогер ввиду не прекращающегося скандала, в котором замешана Настя Рыбка.

Николай Офицеров

», - пишет Миро.В число женщин первого типа она отнесла Кристину Романову и Лену Перминову, а Полину Дерипаску и Дашу Жукову ко вторым.», - заявила Миро.Настя Рыбка, по ее мнению, с первого взгляда производит впечатление «проститутки» во всех смыслах. Причем, по ее мнению, делает она это бесплатно, либо же «за покатушки и жрачку». По мнению Миро, стать женщиной для олигарха ей было не суждено при любом раскладе. Все, что доступно для таких девушек, как отмечает Миро, это рассказывать «простушкам» о том, что любая из них может выйти замуж за олигарха без особых усилий.