Презент по Фрейду: Новый ухажер Волочковой подарил ей огурцы вместо цветов

Звезда мирового балета Анастасия Волочкова, наконец, вновь обрела женское счастье, да как выяснилось даже не одно. Кавалеры начали соревноваться, кто подарит более интересный подарок, и дошло до презентов со смыслом – вместо традиционных цветов танцовщице преподнесли корзину с… огурцами. Были там, конечно, и другие продукты, но этих продолговатых овощей оказалось больше всего.

Дарья Светозарова

Сама Анастасия не против такого внимания со стороны представителей мужского пола и гордо выкладывает фото подношений себе любимой в Instagram. Однако поклонники усмотрели в этих корзинах не просто подарки, а «подарки по Фрейду». Не секрет, что огурцы, равно как и бананы, многие психологи, в том числе и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, считают фаллическими символами. Подписчики предупредили, что ее возлюбленный Михаил может не так понять эдакий подарок. Другие фолловеры не стали искать потайной смысл и прямо заявили, что лучше бы ей подарили цветы, а то складывается впечатление, что знаменитость голодает.Впрочем, многие сочли данное подношение оригинальным, а главное полезным. «», - написали они в комментариях и добавили, что в пост такие корзиночки незаменимы. Помимо огурцов в корзинках оказался редис, помидоры, зелень и персики. Всего за минуту пост отметили лайками более 800 фолловеров Волочковой.