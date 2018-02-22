Презент по Фрейду: Новый ухажер Волочковой подарил ей огурцы вместо цветов

Сама Анастасия не против такого внимания со стороны представителей мужского пола и гордо выкладывает фото подношений себе любимой в Instagram. Однако поклонники усмотрели в этих корзинах не просто подарки, а «подарки по Фрейду». Не секрет, что огурцы, равно как и бананы, многие психологи, в том числе и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, считают фаллическими символами. Подписчики предупредили, что ее возлюбленный Михаил может не так понять эдакий подарок. Другие фолловеры не стали искать потайной смысл и прямо заявили, что лучше бы ей подарили цветы, а то складывается впечатление, что знаменитость голодает.
Впрочем, многие сочли данное подношение оригинальным, а главное полезным. «Жаль только, что такую красоту придется быстро убрать в холодильник», - написали они в комментариях и добавили, что в пост такие корзиночки незаменимы. Помимо огурцов в корзинках оказался редис, помидоры, зелень и персики. Всего за минуту пост отметили лайками более 800 фолловеров Волочковой.