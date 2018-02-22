Катя Гордон пиарится на Лолите

Катя Гордон призналась в любви к Лолите Милявской. Её восхитил новый хит певицы.

Экс-кандидат в президенты России Катя Гордон написала на своей странице, что очень любит Лолиту, за то, что она имеет чувствовать «как никто» и «умеет выражать эти чувства». Такое трогательное признание журналистка Гордон сделала под впечатлением от нового хита Милявской «Раневская». Впрочем, подписчики откровение Гордон не разделили, под фотографией набралось всего 10 комментариев, половина из которых — реклама. Некоторые даже возмутились такой публикацией Кати: «Лолита супер, а ты отстой, не нравится правда, удаляешь! Хватит пиариться на других».Музыкальный клип «Раневская» выложен на YouTube 16 февраля 2018 года. За неделю он набрал скромное количество просмотров: чуть более 230 тысяч. Зато комментарии к нему оставляют весьма положительные, большинству поклонников новое творение скандальной Лолиты пришлось по вкусу.