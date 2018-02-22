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Марьяна Ро призналась, что теряет зрение

Сегодня, 15:21
Популярный блогер Марьяна Ро призналась, что в последнее время у нее начались проблемы со зрением. В этом девушка винит свой род деятельности. Переживаниями знаменитость решила поделиться с подписчиками в Instagram.

Марьяна Ро призналась, что теряет зрение

 

В своей очередной публикации Марьяна пишет о том, как важно регулярно проверять зрение. Автор блога уточнила, что запаниковала, когда перестала четко различать картинки. Тогда она отправилась к офтальмологу и прошла проверку. А теперь с нетерпением ждет результатов и пользуется каплями, которые ей выписал врач. Фотографию визита к специалисту девушка прикрепила к комментарию и пожелала всем хорошего зрения.

Оказалось, что многие фанаты Марьяны тоже переживают и за свое зрение, и за зрение любимицы. Они тут же стали интересоваться, какие капли ей приписал врач, и просить сразу информировать их об эффективности препарата. Другие же поспешили успокоить Ро и добавили, что это от перенапряжения – стоит чуть меньше проводить времени у компьютера, зрение нормализуется. Они добавили, что в свое время сталкивались с аналогичной проблемой. А некоторые пользователи отнеслись к публикации с недоверием. Они написали, что результаты проверки зрения говорят сразу, и не нужно ждать никаких результатов. Всего за минуту в Сети пост лайкнули более 11,5 тысяч фолловеров Марьяны.
Дарья Светозарова
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