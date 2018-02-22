Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России"

Российский актер Алексей Панин полностью согласен с мнением своего коллеги Алексея Серебрякова о "национальной идее России", которая заключается в наглости, хамстве и силе. По словам звезд телевидения, в РФ жить невозможно.

Домбровский Сергей

Многие актеры выступили с жесткой критикой Алексея Серебрякова за подобные высказывания. Панин же имеет схожую точку зрения, называя Россию отчизной хамов и наглецов, обладающих "быдлосилой". Когда человек ставит перед собой задание и выполняет его, это говорит о целеустремленности. Если у мужчины развита сила воли он может преодолеть любые преграды ради достижения мечты. По мнению Панина, не этим богата Россия. В РФ уважают "быдлосилу", когда люди ходят по улицам угрюмые, не улыбаются, смотрят на окружающих с опаской.По словам Панина, чтобы убедиться в правдивости его слов, нужно отъехать на 30 километров от Москвы, зайти в простой магазин и присмотреться к покупателям. Алексей Серебряков переехал в Канаду вместе с семьей, поскольку считает социальную обстановку в России неблагоприятной. Панин полностью поддерживает своего коллегу и сам хочет жить в другой стране, но финансовое состояние не позволяет ему это сделать.