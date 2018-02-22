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| | Анна Бузова пустилась в эксперименты и решила "подставить" зубы

Анна Бузова пустилась в эксперименты и решила "подставить" зубы

Сегодня, 17:17
Недавно сестра знаменитой исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой Анна опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок. Девушка решила пуститься в эксперименты и первыми на пути к совершенству оказались зубы.

Анна Бузова пустилась в эксперименты и решила "подставить" зубы

 

На новой публикации Анна Бузова предстала перед поклонниками улыбающейся. Также на фото она держит в руках зубную щетку и баночку средства для отбеливания зубов в домашних условиях. Саму фотографию знаменитость сопроводила постом, в котором написала, что некоторое время назад она писала поклонникам, что решила серьезно заняться своими зубами.

 

Поклонники оценили целеустремленность Анны Бузовой в достижении идеального внешнего вида. Также они оставили много положительных комментариев. Некоторые засомневались в безопасности данного способа ухода за зубами и сообщили, что предпочли бы доверить отбеливание улыбки только профессионалам.
 
Ранее Анна опубликовала видео, на котором предстала в новом для себя и поклонников образе. Саму запись девушка подписала, что, несмотря на критические комментарии о ролике, от нового видео она просто в восторге. Также в своем посте она поблагодарила автора видеозаписи, который всегда чувствует ее настроение.

Анна Котова
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