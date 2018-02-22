«Беспощадная конкуренция»: «Русская Анджелина Джоли» показала сестру в Instagram

Известная российская фотомодель Регина Кова, которой посчастливилось родиться копией голливудской актрисы Анджелины Джоли, показала свою сестру в Instagram.

Регина Кова длительное время работает в США, где является любимицей всех фотографов. Дело в том, что внешность молодой девушки очень напоминает Анджелину Джоли в молодости, поэтому модель так популярна в Америке. Однако недавно Регина посетила Москву, где и встретилась со своей сестрой.

Светлана Славянская

«Смотрю, понравилось вам наше сестринское фото. Да, сестры мы, не похожи, потому что мамы разные и разница в возрасте у нас приличная», - написала девушка в личном микроблоге. Фанаты стали восхищаться Региной, но отметили, что сами бы не хотели в сестрах иметь точную копию голливудской красавицы.