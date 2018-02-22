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| | Анфиса Чехова поведала об изменах бывшего мужа

Анфиса Чехова поведала об изменах бывшего мужа

Сегодня, 14:13
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как за семь лет её изменили супружеские отношения с Гурамом Баблишвили, а также указала на то, каким мужем был её партнёр в семейной жизни.

Анфиса Чехова поведала об изменах бывшего мужа

 

После недавнего развода со своим супругом Чехова заявила о том, что вполне комфортно чувствует себя без мужской компании, не торопясь заводить следующие отношения. Телеведущая заметила, что довольно неоднозначно относится к изменам. Анфиса рассказала, что не считает трагедией одиночные сексуальные связи, которые нередко возникали у его супруга. Анфиса Чехова пояснила, что измена действительно беспокоит её, когда супруг перестаёт оказывать физическое и психологическое внимание своей жене, делясь этим всем с другой женщиной.

Анфиса Чехова поведала об изменах бывшего мужа

 

Чехова пояснила, что за семь лет брачной жизни они с Гурамом кардинально изменились, а получившиеся личности просто не смогли ужиться вместе, поэтому последовал развод. Анфиса призналась, что не имеет никаких претензий к бывшему мужу, так как их взгляды разошлись в разные стороны.
Александр Вест
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