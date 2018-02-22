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| | Харламов, Панин, Садальский: Массовое ополчение на Галкина или война за рейтинги?

Харламов, Панин, Садальский: Массовое ополчение на Галкина или война за рейтинги?

Сегодня, 14:23
Известный пародист Максим Галкин стал объектом скандала, звезды шоу-бизнеса активно обсуждают историю, произошедшую на одном из эфиров «Звезд под гипнозом».

Харламов, Панин, Садальский: Массовое ополчение на Галкина или война за рейтинги?

 

Максим Галкин стал ведущим нового проекта, который фактически порвал все рейтинги других телеканалов. Программа «Звезды под гипнозом», выходящая на Первом канале, стала лидером рейтинговых показателей. Зрители просто без ума от шоу, каждый раз ожидая в студии наиболее скандального разворота событий.

Максим Галкин, как ведущий нашумевшего шоу, подчеркивает, что главным условием участия в проекте является способность гостя полностью расслабиться. Зрителям очень нравится созерцать, что говорят о себе, творчестве и подробностях жизни звезды мировой эстрады, мира моды и вообще-шоу-бизнеса. Порой сведения, услышанные в студии, бывают из «очевидного-невероятного» …

Новое шоу стало причиной негодования некоторых представителей элитного бомонда. Галкина накрыли волной негативных комментариев от имени Гарика Харламова, Станислава Садальского. Даже Алексей Панин не удосужился раскритиковать Максима, пригрозив ему еще большим скандалом. Гарик Харламов напрямую сразился с Максимом, откровенно отругав его за подобное шоу. В своем микроблоге шоумен подчеркнул, что проект «Звезды под гипнозом» выступает самым настоящим кошмаром среди всех творений и реалити-шоу. Он назвал зрителей загипнотизированными автором программы, так как реально показанные рейтинги совершенно недостойны этого проекта. В итоге Гарик подчеркнул, что это настоящее издевательство над здравым умом.

Не менее нежными стали отзывы Станислава Садальского. Очередной выпуск «Гипноза» просто ввел его в состояние агрессии. Он предполагает, что там присутствует обман. Такие выводы заставил сделать сюжет, где девушка, вполне состоятельная отдает под влиянием гипноза ведущему дешевую бижутерию. По словам Садальского, если бы девушка была под реальным гипнозом, она поступила бы иначе.

Недавно Галкин начал «подкалывать» в пародиях Алексея Панина. Он представлял ролики о любви к собакам и другим животным. Панина это просто взбесило, и он в последний раз предупредил пародиста, намекнув ему на ультрасекретную информацию о геях в жизни сатирика. Панин сам не так давно был центром скандальных шумих по поводу своего антисоциального поведения, и для мужчины возврат к прошлой «популярности» на этом же фоне не очень приемлем. Массовая критика со стороны коллег Галкина по сцене привела к тому, что юморист был вынужден закрыть свою страницу в социальной сети, дабы не сталкиваться с явно негативными отзывами.

Хотя общее мнение популярных личностей российского шоу-бизнеса о программе Максима Галкина вполне хорошее. Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Александр Буйнов восприняли уникальное шоу, как нормальное явление. Они говорят, что каждый работает по-своему, и это естественно.
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