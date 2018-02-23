Дебютный альбом рэпера Towkio долетел до космоса

Американский рэп-исполнитель Престон Ошита, более известный как Towkio, презентовал свой дебютный альбом «WWW». Для этого он при помощи капсулы, прикрепленной к гелиевому шару, поднялся на 30-километровую высоту.

Виктория Озерова

Рэпер Престон Ошита, выступающий под псевдонимом Towkio, записал свой первый альбом. Сегодня исполнитель презентовал пластинку «WWW» необычным образом: он поднялся на высоту в 30 километров при помощи капсулы и гелиевого шара и включил там свои треки. Материалы с нестандартной презентации появились в личном микроблоге рэпера. О своем полете Престон Ошита рассказал за несколько дней до самой акции. На такой шаг его вдохновило выступление австралийского скайдайвера Феликса Баумгартнера на проекте Red Bull Stratos, который прыгнул с 39-километровой высоты.Для своего полета рэпер Towkio надел желтый скафандр с логотипом альбома. По словам исполнителя, акция стала самым прекрасным и страшным событием в его жизни.