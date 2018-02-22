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| | Вдова Хворостовского не верит в смерть мужа

Вдова Хворостовского не верит в смерть мужа

Сегодня, 13:24
Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в 54 года после длительной борьбы с онкологическим недугом. Вдова солиста Флоранс Илли до сих пор не верит в то, что муж не подставит ей свое плечо, не поддержит в сложной ситуации.

Вдова Хворостовского не верит в смерть мужа

 

Жена умершего вокалиста воспитывает 14-летнего сына Максима и 10-летнюю дочку Нину. Флоранс Илли испытала огромный стресс после смерти супруга. Женщина не способна полностью восстановиться от утраты. Вместе с ней скорбят дети певца и многие знакомые, которые не хотят верить в смерть звезды. Сегодня прошло три месяца с того момента, как перестало биться сердце Дмитрия Хворостовского. Флоранс Илли написала об этом в Instagram. Женщина до сих пор ждет, что ее супруг вернется домой.

Вдова говорит, что считала себя самым счастливым человеком на Земле, состоя в браке с Хворостовским. Почти 19 лет супруги жили как в сказке. Флоранс поблагодарила мужа за подаренных детей и удивительное время, проведенное вместе. Вдова Хворостовкого призналась ему в любви, которая не закончится, пока бьется ее сердце.
Домбровский Сергей
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