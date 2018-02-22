Липосакция или хирурги? Ольга Орлова поразила фанатов секретом стройности

Популярная актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, почему является такой стройной. В Instagram артистка отметила, что в форме ей удаётся держать себя благодаря сбалансированному питанию. Пост в целом имел больше рекламный характер, и в записи также описывалась процедура, которую, как уверяла знаменитость, можно проделать только в определённом месте. Ольга Орлова называла это альтернативой хирургической липосакции.

Ирина Летинская

Несмотря на рекламу, запись привлекла внимание подписчиков знаменитости, имеющих возможность по началу текста узнать что-то новое о своей любимице. Некоторые из них тут же отметили, что никакие особые процедуры Ольге Орловой на самом деле совсем не нужны, поскольку она и так замечательно выглядит. Другие просто отнеслись лояльно к тому, что артистка решила так активно зарабатывать на рекламе.Некоторые, впрочем, задели вообще не тему стройности Ольги Орловой, а её поведение на проекте «Дом-2» в качестве ведущей. Интернет-пользователи указали на определённые случаи, кажущиеся им явным перебором по жестокости на шоу, и начали интересоваться, почему такое позволяется. Часть поклонников спросила, не является ли то, что «домовцам» спускают с рук подобный негатив, знаком, что всё зависит от хорошего отношения между ведущими и участниками. Подписчики отметили, что Ольга Орлова изменилась не в лучшую сторону после того, как стала лицом скандального проекта на ТНТ.В целом, стоит отметить, что реклама в Instagram-профиле артистов воспринимается хорошо в том случае, когда есть и ещё какое-то приятное дополнение. Например, хорошо оценили в своё время поклонники задумку актёра Максима Виторгана. Он, будучи голым, прикрывал интимные места фирменным пакетом рекламируемого товара. Из-за этого многие оценивали именно «обнажёнку», а раздражения снимок не особо вызывал. Также интересный эффект, когда артист что-то рассказывает о себе в рекламе.Так, актриса и ведущая Виктория Боня, рекламируя средство, помогающее бросить курить, поведала о том, как сама «дымила» в прошлом, описав в деталях такой негативный опыт. В иных же случаях интернет-пользователи подвергают желание артистов заработать на рекламе в Сети яростной критике, отмечая, что они подписываются на звёздные профили не ради того, чтобы прочитать про какой-то товар. Особенно много негатива в этом плане шло в сторону Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой.