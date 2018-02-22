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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Липосакция или хирурги? Ольга Орлова поразила фанатов секретом стройности

Липосакция или хирурги? Ольга Орлова поразила фанатов секретом стройности

Сегодня, 13:40
Популярная актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, почему является такой стройной. В Instagram артистка отметила, что в форме ей удаётся держать себя благодаря сбалансированному питанию. Пост в целом имел больше рекламный характер, и в записи также описывалась процедура, которую, как уверяла знаменитость, можно проделать только в определённом месте. Ольга Орлова называла это альтернативой хирургической липосакции.

Липосакция или хирурги? Ольга Орлова поразила фанатов секретом стройности

 

Несмотря на рекламу, запись привлекла внимание подписчиков знаменитости, имеющих возможность по началу текста узнать что-то новое о своей любимице. Некоторые из них тут же отметили, что никакие особые процедуры Ольге Орловой на самом деле совсем не нужны, поскольку она и так замечательно выглядит. Другие просто отнеслись лояльно к тому, что артистка решила так активно зарабатывать на рекламе.

Некоторые, впрочем, задели вообще не тему стройности Ольги Орловой, а её поведение на проекте «Дом-2» в качестве ведущей. Интернет-пользователи указали на определённые случаи, кажущиеся им явным перебором по жестокости на шоу, и начали интересоваться, почему такое позволяется. Часть поклонников спросила, не является ли то, что «домовцам» спускают с рук подобный негатив, знаком, что всё зависит от хорошего отношения между ведущими и участниками. Подписчики отметили, что Ольга Орлова изменилась не в лучшую сторону после того, как стала лицом скандального проекта на ТНТ.

В целом, стоит отметить, что реклама в Instagram-профиле артистов воспринимается хорошо в том случае, когда есть и ещё какое-то приятное дополнение. Например, хорошо оценили в своё время поклонники задумку актёра Максима Виторгана. Он, будучи голым, прикрывал интимные места фирменным пакетом рекламируемого товара. Из-за этого многие оценивали именно «обнажёнку», а раздражения снимок не особо вызывал. Также интересный эффект, когда артист что-то рассказывает о себе в рекламе.

Так, актриса и ведущая Виктория Боня, рекламируя средство, помогающее бросить курить, поведала о том, как сама «дымила» в прошлом, описав в деталях такой негативный опыт. В иных же случаях интернет-пользователи подвергают желание артистов заработать на рекламе в Сети яростной критике, отмечая, что они подписываются на звёздные профили не ради того, чтобы прочитать про какой-то товар. Особенно много негатива в этом плане шло в сторону Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой.
Ирина Летинская
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