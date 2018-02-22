Буйнов влез в гей-разборки Галкина и Панина

Известный отечественный певец Александр Буйнов отозвался о недавних скандалах между актёром Алексеем Паниным и телеведущим Максимом Галкиным. Певец заметил, что если Галкин столь резко реагирует на критику со стороны, значит его окончательно достали.

Александр Вест

В последнее время в Сети активно обсуждают Максима Галкина, замечая, что из-за кризиса среднего возраста он ополчился на весь мир, не воспринимая конструктивную критику. Напомним, наиболее громкие разбирательства телеведущего состоялись со Станиславом Садальским, а также с Алексеем Паниным. Буйнов заявил, что Галкин обладает полным правом голоса и вправе говорить всё, что хочет. Певец заметил, что новости о последних скандалах с участием телеведущего прошли мимо его ушей, однако он заметил, что в общении с близкими и знакомыми Максим вовсе не изменился.Буйнов заметил, что Галкин является отменным семьянином, воспитывая с Аллой Пугачёвой прекрасных детей, которые растут любознательными, активными и весёлыми.