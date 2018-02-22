Супермодель в "голом" платье посетила ярмарку Водяновой

20 февраля в столице Великобритании состоялось благотворительное мероприятие Натальи Водяновой. Гостям ярмарки предлагали пострелять из бластера, поиграть в гольф, провести опыт в химической лаборатории и поучаствовать в «Колесе фортуны». Вечер удался и звезды хорошо повеселились. Среди приглашенных оказалась и топ-модель из Перми. Она пришла в полупрозрачном черном платье с узорами винного цвета. Образ дополняла корона из пайеток.
Блистали на ярмарке и другие звезды. Среди них ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар. Она предстала в платье мини серебристого цвета с яркими камнями. Образ модель дополнила увесистыми сережками.