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| | Супермодель в "голом" платье посетила ярмарку Водяновой

Супермодель в "голом" платье посетила ярмарку Водяновой

Сегодня, 12:56
На днях в Лондоне прошла благотворительная ярмарка Натальи Водяновой. В мероприятии приняли участие многие звезды, в том числе и одна из ангелов Victoria’s Secret Изабель Гулар. Топ-модель из Перми Наташа Поли появилась на ярмарке в полупрозрачном платье и с короной на голове.

Супермодель в "голом" платье посетила ярмарку Водяновой

 

20 февраля в столице Великобритании состоялось благотворительное мероприятие Натальи Водяновой. Гостям ярмарки предлагали пострелять из бластера, поиграть в гольф, провести опыт в химической лаборатории и поучаствовать в «Колесе фортуны». Вечер удался и звезды хорошо повеселились. Среди приглашенных оказалась и топ-модель из Перми. Она пришла в полупрозрачном черном платье с узорами винного цвета. Образ дополняла корона из пайеток.

Блистали на ярмарке и другие звезды. Среди них ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар. Она предстала в платье мини серебристого цвета с яркими камнями. Образ модель дополнила увесистыми сережками.
Виктория Озерова
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